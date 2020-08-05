Семь рязанцев с коронавирусом не могут самостоятельно дышать — оперштаб
В больницах находятся 162 пациента с коронавирусом.
По состоянию на 18:30 в среду, 5 августа, в рязанских больницах находятся 162 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Состояние 41 человека врачи оценили как удовлетворительное. 108 пациентов находятся в средней степени тяжести. Состояние 13 человек тяжелое, из них семеро подключены к аппаратам ИВЛ.
У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.