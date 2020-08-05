Рыбновца оштрафовали за кражу сгоревшего автомобиля
Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей.
Рыбновца оштрафовали за кражу сгоревшего автомобиля. Об этом сообщил
Установлено, что рыбновец, испытывающий материальные трудности, украл машину в деревне Баграмово. Он погрузил его в грузовой отсек своего транспортного средства, после чего скрылся с места. Ущерб оценили в 6 140 рублей.
Суд прекратил уголовное дело, поскольку подозреваемый не судим, совершил преступление средней тяжести, признал свою вину, в содеянном раскаялся, с потерпевшим помирился, а также возместил материальный ущерб
Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей.