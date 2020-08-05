Рыбновца оштрафовали за кражу сгоревшего автомобиля

Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей.

Рыбновца оштрафовали за кражу сгоревшего автомобиля. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что рыбновец, испытывающий материальные трудности, украл машину в деревне Баграмово. Он погрузил его в грузовой отсек своего транспортного средства, после чего скрылся с места. Ущерб оценили в 6 140 рублей.

Суд прекратил уголовное дело, поскольку подозреваемый не судим, совершил преступление средней тяжести, признал свою вину, в содеянном раскаялся, с потерпевшим помирился, а также возместил материальный ущерб

Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей.