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Рязанский приборный завод получил Гран-при конкурса за изобретательскую и рационализаторскую деятельность
Диплом представителю АО «ГРПЗ» вручила заместитель министра промышленности и экономического развития области Нина Соломонова.

АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ) получил награду конкурса «Лучшие предприятия и образовательные организации высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности» за 2019 год. Коллектив завода получил Гран-при регионального конкурса в номинации «Лучшее предприятие Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности».

На церемонии награждения диплом министерства промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области представителю АО «ГРПЗ» — начальнику отдела интеллектуальной собственности Виктору Калинкину вручила заместитель министра промышленности и экономического развития области Нина Соломонова.

Почетную грамоту губернатора за активную и плодотворную научно-техническую, изобретательскую и рационализаторскую деятельность, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем изобретателя и рационализатора получил заместитель директора научно-технического центра АО «ГРПЗ» Игорь Фролов.

Лучшим изобретателям и рационализаторам АО «ГРПЗ» вручили Почетные грамоты Рязанского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. За многолетний и плодотворный вклад в пропаганду и развитие технического творчества в регионе отмечены руководитель группы конструкторского отдела Валерий Кабанов, инженер-технолог 2 категории технологического отдела Елена Морозова и начальник участка теплосантехнического и паросилового цеха Василий Избенников.

«Коллектив Государственного Рязанского приборного завода обладает колоссальным научно-техническим и интеллектуальным потенциалом. На нашем предприятии широко развита изобретательская и рационализаторская деятельность, ежегодно в ней задействовано более 500 специалистов. Сегодня АО „ГРПЗ“ является правообладателем действующих объектов исключительных прав на 121 изобретение, 81 полезную модель, 82 промышленных образца, 36 свидетельств на товарные знаки и 160 программ для ЭВМ, — отметил технический директор АО „ГРПЗ“ Геннадий Колодько. — В прошедшем году в АО „ГРПЗ“ подали и внедрили в производство более трехсот рационализаторских предложений, направленных на совершенствование используемых технологий, выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости. Экономический эффект от их применения составил более 10 миллионов рублей».