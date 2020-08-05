Рязанский кинотеатр рассказал о работе после карантина

Зрителям напомнили, что нужно быть в масках.

В понедельник, 10 августа, в Рязани откроются кинотеатры. Представители «Люксора» рассказали РЗН. инфо, как будут работать.

Зрителям намерены продавать лишь 50 процентов билетов, чтобы обеспечить неполную загрузку кинозалов. Так, при покупке одного билета места вокруг автоматически заблокируются.

В репертуаре кинотеатра новые картины: «Хэппи-энд», «Фея Лесси. Возвращение домой», «Мой шпион», «Неистовый», «Ключ времени», «Агент Лев», «Секрет». Кроме того, в повторный прокат выйдут: «Мстители: Эра Альтрона», «Аладдин», «Форд против Феррари», «Звездные Войны: Скайуокер. Восход», «Малефисента: Владычица тьмы».

Расписание сеансов «Люксор» опубликует в ближайшее время.

Зрителям напомнили, что нужно быть в масках (купить их можно будет в кинотеатре).