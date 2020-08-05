Рязанский художник создаст стрит-арт в Тюмени
Автор пока не придумал название для своей работы.
Рязанский художник Александр Демкин создаст стрит-арт с изображением детей в Тюмени. Стену украсят на улице Энергетиков, 21. Об этом пишет ИА «
Автор пока не придумал название для своей работы.
«Я хочу органично вписать образы детей в этом дворе. Там не будет какого-либо посыла. Главное, создать атмосферу», — рассказал художник.
Сейчас картина готова на 50%. Для создания стрит-арта автор использует автовышку.
«Крашу фасадной краской. И по большей части использую аэрозольную. Особых трудностей нет, но сейчас на улице жарко, в какие-то дни бывают сильные порывы ветра», — добавил он.
Фото ИА «