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Рязанский художник создаст стрит-арт в Тюмени
Автор пока не придумал название для своей работы.

Рязанский художник Александр Демкин создаст стрит-арт с изображением детей в Тюмени. Стену украсят на улице Энергетиков, 21. Об этом пишет ИА «Тюменская линия».

Автор пока не придумал название для своей работы.

«Я хочу органично вписать образы детей в этом дворе. Там не будет какого-либо посыла. Главное, создать атмосферу», — рассказал художник.

Сейчас картина готова на 50%. Для создания стрит-арта автор использует автовышку.

«Крашу фасадной краской. И по большей части использую аэрозольную. Особых трудностей нет, но сейчас на улице жарко, в какие-то дни бывают сильные порывы ветра», — добавил он.

Фото ИА «Тюменская линия»