Рязанские следователи присоединились к поискам пропавшего без вести жителя Вологды

22 ноября 2018 Пасечный после 14 часов ушел из своего дома в Вологде и не вернулся.

Рязанские следователи присоединились к поискам пропавшего без вести жителя Вологды — Виктора Пасечного. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что с 2016 по 2018 год мужчина был учредителем и директором ООО «Промстрой», основным видом деятельности которого является производство штукатурных работ, а дополнительным — разборка и снос зданий, деятельность грузового транспорта.

22 ноября 2018 Пасечный после 14 часов ушел из своего дома в Вологде и не вернулся.

Был одет: куртка спортивная черная с темно-синими вставками, джинсы сине-голубые, кроссовки темные с белой подошвой.

Приметы Пасечного: рост 176 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые, лицо овальное, нос с горбинкой.