Рязанская онкослужба обновит медоборудование

В 2020 году запланировали купить 23 единицы оборудования.

Рязанская онкослужбаобновит медоборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В 2020 году запланировали купить 23 единицы оборудования.

В онкологический диспансер закупается роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием. Это комплекс современного оборудования для молекулярно-генетической диагностики опухолей, который обеспечивает исследование опухоли от получения образца ткани, до анализа высококачественных диагностических изображений опухолевых тканей и клеток.

Кроме этого, приобретается ряд современных анализаторов для экспресс-лаборатории. Это приборы последнего поколения, которые являются полностью автоматизированным оборудованием, интегрированным с компьютером для управления процессом анализа и хранения данных.

Также в онкоцентр будут поставлены эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций, операционный микроскоп, лазерный хирургический комплекс.