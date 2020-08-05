Рязанец едва не задушил поздно вернувшуюся домой жену

Инцидент произошел в Октябрьском районе города.

Рязанец едва не задушил свою жену. Инцидент произошел в Октябрьском районе города, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 40-летний мужчина был дома с приятелем, они выпили. Поздно вечером вернулась 42-летняя женщина, которая также была нетрезвой.

«Мужчина упрекнул ее в неподобающем поведении, запоздалом возвращении и высказал предположения о супружеской измене. Женщина отмахнула от мужа и направилась в комнату, чтобы лечь спать», — говорится в сообщении.

Рязанец разозлился, началась ссора. Во время конфликта он схватил жену и пригрозил, что задушит ее. Женщина вырвалась и вызвала полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.