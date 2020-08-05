Рязанцев пригласили покататься на беспилотных лодках

Гостям предлагают различные варианты водных прогулок.

В рязанском ЦПКиО заработала беспилотная лодочная станция IQBoat . Прогулки по Рюминскому пруду начались в конце июля.

Гостям предлагают различные варианты водных прогулок: как для семей с детьми продолжительностью от 15 до 30 минут, так и для проведения праздников продолжительностью от часа и более.

Кроме того, при бронировании прогулки на 60 минут посетители могут арендовать мангал для барбекю для самостоятельного приготовления мяса или овощей во время отдыха на лодке. В этом случае продукты можно принести с собой или купить на месте.

Проект запустила рязанская инновационная компания Avrora Robotics, которой руководит член президиума Ассоциации предпринимателей Рязанской области Виталий Савельев.