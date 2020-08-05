Рязанцев пригласили на Workout-баттл

Лучшие спортсмены получат кубки и призы от минспорта и партнеров проекта.

В среду, 5 августа, на workout-площадке в Лесопарке проведут мастер-класс, тренировку по подтягиванию и спортивные конкурсы. Мероприятие посвятят наступающему Дню физкультурника, сообщил региональный минспорт.

Рязанцев, достигших 18 лет, пригласили на Workout-баттл, который пройдет в формате «Американка» («лесенка»). Начало в 18:00. Участники должны будут делать упражнение с увеличением их числа в каждом подходе. Победит самый выносливый.

Лучшие спортсмены получат кубки и призы от минспорта и партнеров проекта.

Рязанцам напомнили, что на мероприятии нужно быть в масках, соблюдать дистанцию 1,5 метра и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.