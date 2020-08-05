Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 198
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 356
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 626
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего подростка
По предварительной информации, ребенок вместе со своей матерью может находится в Волгоградской области.

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего подростка, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Разыскивается подросток Валерия Абрамова 2005 года рождения.

Приставы возбудили исполнительное производство о передаче несовершеннолетней органам опеки и попечительства. Из-за неизвестного местонахождения девочки завели разыскное дело.

По предварительной информации, ребенок вместе со своей матерью может находится в Волгоградской области.

Всех, кому известно о местонахождении ребенка, попросили сообщить по телефонам:

  • Дежурная часть УФССП России по Тамбовской области —
  • 8 (4752) 56-29-92, 56-47-86;
  • Дежурная часть УФССП России по Волгоградской области —
  • 8 (8442) 93-20-40;
  • отдел организации исполнительного розыска — 8 (343) 362-28-18;
  • Советское районное Отделение судебных приставов УФССП России по Волгоградской области — 8 (4752)79-73-81, +7 (920) 487-05-07;
  • Отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Волгоградской области — 8 (8442) 95-99-95.