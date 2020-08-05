Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего подростка
По предварительной информации, ребенок вместе со своей матерью может находится в Волгоградской области.
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего подростка, сообщила
Разыскивается подросток Валерия Абрамова 2005 года рождения.
Приставы возбудили исполнительное производство о передаче несовершеннолетней органам опеки и попечительства. Из-за неизвестного местонахождения девочки завели разыскное дело.
По предварительной информации, ребенок вместе со своей матерью может находится в Волгоградской области.
Всех, кому известно о местонахождении ребенка, попросили сообщить по телефонам:
- Дежурная часть УФССП России по Тамбовской области —
- 8 (4752) 56-29-92, 56-47-86;
- Дежурная часть УФССП России по Волгоградской области —
- 8 (8442) 93-20-40;
- отдел организации исполнительного розыска —
8 (343) 362-28-18;
- Советское районное Отделение судебных приставов УФССП России по Волгоградской области — 8 (4752)79-73-81,
+7 (920) 487-05-07;
- Отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Волгоградской области —
8 (8442) 95-99-95.