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«Россети» вошли в число лидеров рейтинга устойчивого развития
Компанию отнесли к классу организаций с высшей степенью устойчивости.

Агентство AK&M присвоило «Россетям» рейтинг устойчивого развития по национальной шкале «А++" со стабильным прогнозом. Компанию отнесли к классу организаций с высшей степенью устойчивости.

«Приоритетные направления в области устойчивого развития «Россетей» определяются с учетом специфики бизнеса, масштабов деятельности и в соответствии с целями устойчивого развития ООН», — рассказали в пресс-службе компании.

Эксперты отметили роль компании в создании условий для социально-экономического развития страны, вклад в защиту окружающей среды, участие в совершенствовании общества. Подчеркнули стабильный рост расходов «Россетей» на охрану окружающей среды (за 2017-2019 годы — более чем на 23%), позитивную динамику уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объемов отходов.

Высоко оценили работу в сфере развития человеческого капитала: в компании успешно решаются социально-значимые проблемы, оказывается содействие улучшению положения сотрудников, клиентов и иных стейкхолдеров. Позитивен рост зарплаты работников, значительные затраты на охрану труда (рост более чем на 13% за последние три года), рост производственной безопасности, низкий уровень текучести кадров и большая доля работников с высшим образованием.

Специалисты назвали высоким уровень подхода «Россетей» к построению эффективной структуры корпоративного управления и создания безупречной деловой репутации. Положительно оценили результативность деятельности Совета директоров, компетентность и профессионализм органов управления на исполнительном и операционном уровнях.

С результатами оценки можно ознакомиться на сайте агентства.