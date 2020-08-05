Прокуратура нашла нарушения на рязанском кладбище
Служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» не соблюдала законы о погребении.
Прокуратура нашла нарушения на рязанском кладбище «Новое». Об этом сообщил
Установлено, что служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» не соблюдала законы о погребении.
На кладбище не было плана в виде схемы с обозначением административных зданий, кварталов, дорожек, исторических и мемориальных могил, мест общего пользования, водопроводных кранов и других объектов. Кроме того, дорожки и проходы находятся в ненадлежащем состоянии.
Руководителю «Ритуал» внесено представление, которое находится на рассмотрении.