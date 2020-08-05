Оперштаб рассказал, сколько детей в Рязанской области больны коронавирусом
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.
По данным на 5 августа в Рязанской области выявлено 6 437 случаев COVID-19. Еще 27 тестов условно подтверждены, сообщил региональный оперштаб.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2 582 человека.
По возрасту с подтвержденным диагнозом:
- от 18 до 45 лет — 2 039;
- от 46 до 64 лет — 2 582;
- от 65 до 80 лет — 1 020;
- старше 80 лет — 244;
- дети — 552 (17 до года; 42 по году; 27 по 2 года; 30 по 3 года; 31 по 4 года; 25 по 5 лет; 33 по 6 лет; 30 по 7 лет; 35 по 8 лет; 27 по 9 лет; 26 по 10 лет; 39 по 11 лет; 35 по 12 лет; 26 по 13 лет; 28 по 14 лет; 37 по 15 лет; 33 по 16 лет; 30 по 17 лет).
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом:
- от 18 до 45 лет — 6;
- от 46 до 64 лет — 14;
- от 65 до 80 лет — 2;
- старше 80 лет — 4;
- дети — один 14-летний.
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