Умер еще один рязанец с COVID-19

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 6 437 случаев COVID-19.

В среду, 5 августа, коронавирус подтвердили еще у 26 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 6 437 случаев COVID-19. За сутки умер 1 человек, 9 выздоровели. Всего в регионе умер 31 пациент, выписали 5 891.

Еще 27 полодительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки выявили 5 204 случая заражения. Число заболевших с начала пандемии достигло 866 627.

За сутки скончались 139 человек, с начала пандемии — 14 490. За сутки по стране полностью выздоровели 7 555 человек, с начала пандемии — 669 026 человек.