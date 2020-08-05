Один из пострадавших в массовой аварии на Московском шоссе скончался. Полиция ищет очевидцев

Авария произошла 4 июня.

Полиция ищет очевидцев массовой аварии, которая произошла 4 июня на Московском шоссе. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

По предварительной информации, около 13:40 30-летняя женщина на Volkswagen Polo попыталась перестроиться и врезалась в Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 41-летнего жителя области, который двигался в попутном направлении.

От удара автомобили выехали на «встречку», где столкнулись с «ГАЗелью» с 44-летним водителем, Hyundai под управлением 43-летнего мужчины и Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 38-летний рязанец.

Кроме того, машины врезались в припаркованные «ВАЗ-2108» и Volkswagen Polo.

В результате травмы получили женщина-водитель Volkswagen, 41-летняя пассажирка «ГАЗели» и водитель Hyundai. Позже один из пострадавших скончался.

Всех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.