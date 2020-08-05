Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 6464 человека с коронавирусом.
В Рязанской области по состоянию на 5 августа с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 6464 человека.
В региональном оперштабе назвали населенные пункты с числом заболевших:
- 3308 — Рязань;
- 294 — Рязанский район;
- 193 — Ряжск;
- 172 — Касимов;
- 172 —Рыбное;
- 142 — Скопин;
- 138 —Новомичуринск;
- 138 — Сасово;
- 132 —Шиловский район;
- 119 —Клепиковский район;
- 115 — Скопинский район;
- 110 — Касимовский район;
- 106 — Михайловский район;
- 94 — Рыбновский район;
- 79 — Михайлов;
- 70 — Шилово;
- 68 — Александро-Невский;
- 56 — Сараевский район;
- 50 — Александро-Невский район;
- 44 — Пронский район;
- 44 — Сапожок;
- 43 — Шацкий район;
- 42 — Кораблино;
- 41— Сасовский район;
- 40 — Старожилов;
- 39 — Пронск;
- 38 — Захаровский район;
- 36 — Шацк;
- 34 — Старожиловский район;
- 33 —Ряжский район;
- 31 — Спасск-Рязанский;
- 30 —Милославский район;
- 29 — Спас-Клепики;
- 29 — Чучковский район;
- 28 — Кораблинский район;
- 28 — Чучково;
- 27 — Милославское;
- 25 — Ермишинский район;
- 20 — Захарово;
- 19 —Ермишь;
- 19 — Путятино;
- 17 — Ухолово;
- 13 — Кадом;
- 12 — Сапожковский район;
- 9 — Ухоловский район;
- 6 — Пителинский район;
- 6 — Путятинский район;
- 5 — Кадомский район;
- 2 — Пителино.
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