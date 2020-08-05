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Названы самые опасные профессии
Исследователи опросили более тысячи россиян из из 296 населенных пунктов.

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых опасных профессий. Исследователи опросили более тысячи россиян из из 296 населенных пунктов. Об этом пишет РИА Новости.

Участвовавшие в опросе заявили, что самой опасной профессией считают врачей (20 процентов). На втором месте оказались шахтеры (10 процентов). По мнению 8% респондентов, самую опасную работу выполняют пожарные. Деятельность военнослужащих и спасателей МЧС считают сопряженной с высоким риском по 6% россиян.

Кроме того, по 4% голосов набрали такие профессии как водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. 2% респондентов назвали одной из самых рискованных профессию летчика.

В конце рейтинга оказались журналист, преподаватель и сапер.