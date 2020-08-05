Назван сменщик скончавшегося Василия Фомина
Решение озвучили на заседании думы во вторник, 4 августа.
Назначена глава Шиловского района. Ей стала Елена Синетова, пишет
Решение озвучили на заседании думы во вторник, 4 августа.
Ранее Синетова занимала должность замглавы Шиловского муниципального района.
Также на заседании депутаты приняли решение о создании экспозиции в память о Василии Фомине в его рабочем кабинете.
Временно исполняющим обязанности назначен Юрий Балашов.
Напоним, глава Шиловского района Василий Фомин скончался в четверг, 30 июля.