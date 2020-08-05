Набросившегося на полицейского рязанца отправили в колонию
Свою вину подсудимый признал полностью.
В Рязани осудили 31-летнего мужчину, который набросился на полицейского, сообщил
Установлено, что 13 января наряд полиции приехал на вызов в Московский район. В квартире пьяный мужчина набросился на сотрудников полиции, порвав им одежду и причинив телесные повреждения. Дебошира задержали.
Свою вину подсудимый признал полностью.
Ранее он был судим. Из-за этого рязанцу назначили два года исправительной колонии строгого режима.