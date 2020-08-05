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Мимо Земли пролетел астероид размером с футбольное поле
Астероид должен был пролететь в кратчайшем расстоянии от Земли в 19:25 по московскому времени.

Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров пролетел на благополучном от Земли расстоянии. Об этом передает РИА Новости.

Как рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева, астероид должен был пролететь в кратчайшем расстоянии от Земли в 19:25 по московскому времени.

«Его размеры до 200 метров, это порядка футбольного поля размер. Подобные астероиды пролетают каждые две недели — месяц уж точно», — прокомментировала специалист.

Ранее в Института астрономии РАН (ИНАСАН) рассказали, что небесное тело не представляло опасности для Земли, так как его трасса проходит на очень далеком расстоянии — в 4 миллионах километров от Земли. В следующий раз он приблизится к Земле в 2137 году.