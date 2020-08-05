Мимо Земли пролетел астероид размером с футбольное поле

Астероид должен был пролететь в кратчайшем расстоянии от Земли в 19:25 по московскому времени.

Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров пролетел на благополучном от Земли расстоянии. Об этом передает РИА Новости .

Как рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева, астероид должен был пролететь в кратчайшем расстоянии от Земли в 19:25 по московскому времени.

«Его размеры до 200 метров, это порядка футбольного поля размер. Подобные астероиды пролетают каждые две недели — месяц уж точно», — прокомментировала специалист.

Ранее в Института астрономии РАН (ИНАСАН) рассказали, что небесное тело не представляло опасности для Земли, так как его трасса проходит на очень далеком расстоянии — в 4 миллионах километров от Земли. В следующий раз он приблизится к Земле в 2137 году.