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Любимов стал девятым в медиарейтинге губернаторов ЦФО
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов стал девятым в рейтинге глав регионов ЦФО по итогам июля. Список составила «Медиалогия».

За месяц глава региона потерял одну позицию и расположился между губернаторами Тамбовской и Смоленской областей.

Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 56 место, потеряв четыре позиции.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.