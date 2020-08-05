Любимов стал девятым в медиарейтинге губернаторов ЦФО
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов стал девятым в рейтинге глав регионов ЦФО по итогам июля. Список составила «Медиалогия».
За месяц глава региона потерял одну позицию и расположился между губернаторами Тамбовской и Смоленской областей.
Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 56 место, потеряв четыре позиции.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.