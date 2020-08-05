Капремонт на Первомайском проспекте и улице Новоселов должны закончить раньше срока — Бурмистров

Замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров оценил, как идет капремонт магистральных теплосетей на Первомайском проспекте и в районе улицы Новоселов.

В среду, 5 августа, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров оценил, как идет капремонт магистральных теплосетей на Первомайском проспекте и в районе улицы Новоселов.

На сегодняшний день на Первомайском проспекте подрядчик выполнил все подготовительные работы. Рабочие приступили к дренированию и отключению участков ремонта, а также демонтажу трубопроводов и металлоконструкций, чистке каналов и камер.

В районе улицы Новоселов также завершили подготовительные работы, ведется монтаж трубопроводов, подушек, опор, контроль стыков.

Отмечается, что работы на объектах идут по графику в две смены, завершить их планируют в конце августа.

«Капремонт магистральных теплосетей должен быть завершен, по возможности, с опережением сроков. Для этого у подрядчиков есть все возможности», — отметил Бурмистров, напомним о том, что ремонт создает неудобства водителям.

Благоустройство после работ также должно быть выполнено качественно и в полном объеме, добавил заместитель мэра.