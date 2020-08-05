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Из-за аварии на пяти рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет на время ремонта.

В среду, 5 августа, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Качевская, дом 15 корпус 2, дом 15 корпус 1;
  • улица Предзаводская, дом 8, дом 10, дом 10а.

Кроме того, после окончания работ воду дадут по следующим адресам:

  • улица Стройкова, дом 88, дом 88 корпус 1, дом 90, дом 92, дом 94/41;
  • улица Ленинского Комсомола, дом 89, дом 91, дом 91 корпус 1, дом 93, дом 93 корпус 1, дом 93 корпус 2, дом 93 корпус 3, дом 95, дом 95 корпус 1, дом 95 корпус 2, дом 95 корпус 3, дом 97, дом 99;
  • улица 10-я Линия, дом 35, дом 37, дом 37 корпус 1, дом 37 корпус 2, дом 39.