Фигуристка Трусова рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

Трусова опровергла домыслы и о том, что причиной ее ухода стал конфликт.

Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала, что основной причиной ухода от тренера Этери Тутберидзе стало желание усовершенствовать спортивные навыки. Об этом сообщил телеканал « Звезда ». После того, как в 2019 году спортсменка из-за ряда падений на нескольких международных стартах уступила Анне Щербаковой и Алене Косторной, Тутберидзе начала упрощать ее программы, из-за чего Трусовой не представлялось возможным оттачивание уже имеющихся навыков.

Помимо этого, Трусова опровергла домыслы и о том, что причиной ее ухода стал конфликт с Тутберидзе. По ее словам, у них до последнего складывались хорошие отношения и она очень благодарна тренеру «за все, что та для нее сделала».

Ранее Трусова в инстаграме опубликовала трейлер к документальному фильму о себе.

Напомним, двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе в мае. Теперь фигуристка будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.