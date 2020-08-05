Фигуристка Трусова рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала, что основной причиной ухода от тренера Этери Тутберидзе стало желание усовершенствовать спортивные навыки. Об этом сообщил телеканал «
Помимо этого, Трусова опровергла домыслы и о том, что причиной ее ухода стал конфликт с Тутберидзе. По ее словам, у них до последнего складывались хорошие отношения и она очень благодарна тренеру «за все, что та для нее сделала».
Ранее Трусова в инстаграме опубликовала трейлер к документальному фильму о себе.
Напомним, двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе в мае. Теперь фигуристка будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.