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Фигуристка Трусова рассказала о причинах ухода от Тутберидзе
Трусова опровергла домыслы и о том, что причиной ее ухода стал конфликт.

Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала, что основной причиной ухода от тренера Этери Тутберидзе стало желание усовершенствовать спортивные навыки. Об этом сообщил телеканал «Звезда». После того, как в 2019 году спортсменка из-за ряда падений на нескольких международных стартах уступила Анне Щербаковой и Алене Косторной, Тутберидзе начала упрощать ее программы, из-за чего Трусовой не представлялось возможным оттачивание уже имеющихся навыков.

Помимо этого, Трусова опровергла домыслы и о том, что причиной ее ухода стал конфликт с Тутберидзе. По ее словам, у них до последнего складывались хорошие отношения и она очень благодарна тренеру «за все, что та для нее сделала».

Ранее Трусова в инстаграме опубликовала трейлер к документальному фильму о себе.

Напомним, двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе в мае. Теперь фигуристка будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.