Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств
Судья приняла его письменное заявление.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по уголовному делу. По данным защитника, сторона потерпевших собирается пригласить на заседание не допрошенного в ходе следствия свидетеля, передает
«Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии», — заявил адвокат.
Пашаев попросил суд «отнестись скептически к данным доказательствам и дать им надлежащую оценку». Судья приняла его письменное заявление.
Сторона потерпевших, в свою очередь, тоже заявила ходатайство: «Пусть Ефремов погромче говорит. Его пояснения совсем не слышно».
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