Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств

Судья приняла его письменное заявление.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по уголовному делу. По данным защитника, сторона потерпевших собирается пригласить на заседание не допрошенного в ходе следствия свидетеля, передает ТАСС .

«Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии», — заявил адвокат.

Пашаев попросил суд «отнестись скептически к данным доказательствам и дать им надлежащую оценку». Судья приняла его письменное заявление.

Сторона потерпевших, в свою очередь, тоже заявила ходатайство: «Пусть Ефремов погромче говорит. Его пояснения совсем не слышно».