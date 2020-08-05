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В Рязанской области пропал 78-летний мужчина
О мужчине ничего не известно с 4 августа.

В деревне Гуменки Скопинского района Рязанской области пропал 78-летний Владимир Аникин. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Рязань».

О мужчине ничего не известно с 4 августа. В этот день он ушел из дома и не вернулся.

Пропавший может быть дезориентирован и нуждается в медпомощи.

Приметы: рост: 180 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые. Одет: темно-синяя футболка, синие спортивные штаны, серые резиновые сланцы.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.

Мужчину нашли.