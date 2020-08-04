Жительница Спас-Клепиков выходила птенца стрижа, выпавшего из гнезда

Окрепшего птенца отпустили через пять недель.

Жительница Спас-Клепиков Надежда Агафонова выходила птенца стрижа, выпавшего из гнезда. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Его отпустили на волю 3 августа. По словам женщины, выхаживать птенца помогали соседи.

«Съедал он за раз по 22-25 кузнечиков, а кормить нужно было, как грудного ребенка, каждые 2-3 часа. У нас был всего один сачок и много рук. Вот так и ловили, кто сколько поймает. Складывали их в пластиковый контейнер», — рассказала она.

Рязанка рассказала, что приходилось вставать по ночам, менять птенцу остывшую грелку, лечить воспаление клюва.

«Первое время кормила птенчика принудительно, видимо из-за этого появилось вздутие под клювом. В местной ветстанции нет орнитолога, врачи посоветовали мне отнести птенца в лес и оставить там. Но я не стала этого делать. Искала ответы в интернете, просила помощи в форумах. Очень хотелось, чтобы он выжил», — сказала Агафонова.

Окрепшего птенца отпустили через пять недель.