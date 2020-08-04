Завод «Ока-Пласт» прошел сертификацию «Made in Russia»

Теперь канцелярская продукция из пластика, производимая на предприятии, будет выпускаться под знаком «Сделано в России».

Резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешно прошел сертификацию Российского экспортного центра в Системе добровольной сертификации и получил возможность использовать маркировку «Made in Russia». Теперь канцелярская продукция из пластика, производимая на предприятии, будет выпускаться под знаком «Сделано в России».

В 2019 году завод «Ока-Пласт», расположенный в поселке Лесной Шиловского района, был признан лучшим производственным проектом региона. Предприятие модернизирует парк оборудования для производства текущей продукции — файлов, папок с вкладышами и металлофурнитурой, скоросшивателей и папок на кнопке, а также планирует расширять ассортимент. Помимо наращивания производственных мощностей «Ока-Пласт» уделяет особое внимание экологичности всех производственных процессов и качественной работе с персоналом.

«Сертификат „Made in Russia“ должен способствовать развитию экспортного потенциала завода, укрепить партнерские отношения и повысить степень доверия к нашей продукции. Знак „Сделано в России“ гарантирует нашим партнерам высокий уровень качества, безопасности и экологичности продукции. Благодарим экспертов РЭЦ за поддержку и высокую оценку нашей работы», — отметил директор завода «Ока-Пласт» Андрей Макаров.

Сертификат подтверждает соответствие продукции завода всем необходимым требованиям СДС «Сделано в России» и гарантирует то, что компания является добросовестным производителем и надежным поставщиком отечественной продукции.

Экспортный бренд страны «Made in Russia» создан в 2017 году для повышения узнаваемости известных российских брендов и продукции за рубежом. Эксперты Российского экспортного центра проводят независимую оценку компетенций и внешнеэкономического потенциала компаний-частников программы, а также проверяют продукцию на соответствие требованиям российского законодательства.