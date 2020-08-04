В WhatsApp появилась новая функция
Она позволит проверять подлинность пересланных сообщений.
В WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений. Об этом пишет
Нововведение коснется посланий, полученных в групповых чатах и переадресованных много раз. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения.
Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.