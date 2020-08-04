В среду на пяти улицах в центре Рязани отключат свет
Электричества не будет из-за работ на воздушной линии.
В среду, 5 августа, на пяти улицах в центре Рязани отключат свет. Об этом сообщила
Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Лево-Лыбедская, дома 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24;
- улица Николодворянская, дома 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 18а;
- улица Садовая, дома 35, 47;
- улица Свободы, дом 50;
- улица Щедрина, дом 59.
Работы производит МУП «РГРЭС».