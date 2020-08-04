В Рязани после столкновения с фурой перевернулся внедорожник
Авария произошла рано утром во вторник, 4 августа.
В Рязани внедорожник перевернулся после столкновения с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла рано утром во вторник, 4 августа, на 181-м километре трассы М-5.
По предварительной информации, 43-летний водитель Hyundai Tucson врезался в фуру Scania под управлением 33-летнего мужчины. От удара внедорожник вылетел в кювет и перевернулся.
Травмы водитель Hyundai.