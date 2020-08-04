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В Рязани от ила очистили водозабор
Замглавы администрации Владимир Бурмистров совместно с представителями управления ЖКХ выезжали нам место работ.

Акваторию Дядьковского затона очистили от более чем 15 тысяч кубометров иловых отложений. Об этом собщил сайт горадминистрации.

Замглавы администрации Владимир Бурмистров совместно с представителями управления ЖКХ выезжали нам место работ.

«Предпринятые меры должны предотвратить попадание ила в систему водозабора». — говорится в сообщении.

На выездном совещании также обсудили вопрос выноса водозаборного устройства в русловою зону, где течение значительно, а величина иловых отложений минимальна.

«Это сложная задача, — отметил Владимир Бурмистров, — должны быть получены технические условия и согласования от органов природназора и рыболовства, а также организаций, ответственных за эксплуатацию реки, произведены необходимые исследования и изыскания, по результатам которых разработана проектная документация. Только после этого возможно будет приступить к работам».