В «Рязаньвесте» рассказали об оптимизации работы в период пандемии

Пандемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу и производству.

Пандемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу и производству. Предприятиям пришлось адаптироваться к новым условиям, чтобы остаться на плаву. В обувной компании «Рязаньвест» рассказали, как им удалось модернизировать рабочие процессы.

Из-за экономически сложных апреля и марта руководство фабрики решило сэкономить на материалах, энергетических ресурсах и, в том числе, на аренде помещения. Поэтому часть арендуемой площади на первом этаже отдали в субаренду.

«Выход на работу после простоя совпал с традиционным межсезонным снижением оборотов, — объяснил генеральный директор «Рязаньвест» Виктор Клоков. — При этом необходимо выполнять накопившиеся за это время обязательства по выплате заработной платы, налогов, арендных платежей, расчетов с поставщиками сырья и материалов. Было решено минимизировать все затраты, напрямую не связанные с обеспечением жизнедеятельности фабрики. Нам удалось оптимизировать некоторые производственные процессы, так что необходимость в больших складских площадях отпала. Решили освободить небольшую арендуемую часть и отдать под культурное пространство «Фабрика».

На снижение объемов производства это не повлияло. Оно стало более компактным, гибким, и экономически эффективным. Такая мера позволила не повышать стоимость продукции, как это начали делать некоторые предприниматели, а продолжать производить обувь по оптимальной цене.

Предприятие участвует в выполнении гособоронзаказа, делает обувь для оптовых продаж, собственной розницы. Во второй половине августа завод выйдет на полную загрузку. Директор по производству Сергей Малаков отметил, что фабрика планирует представить новые коллекции для мужчин и женщин.

«12-13 августа покажем 30 новых моделей женской и мужской обуви, — сказал Малаков. — Есть клиенты, которые очень заинтересованы в нашей обуви. Например, недавно были в Ижевске, Владимире, Иванове и в Москве. Люди там готовы покупать нашу продукцию и ждут нас. Они даже готовы делать предоплату. Это радует. У нашей службы сбыта работы хватит надолго».

Обувное предприятие ООО «Рязаньвест» — одно из крупнейших в Рязани. Его цеха оснащены современным высокотехнологичным оборудованием ведущих фирм Германии. Фабрика производит обувь только из натуральной кожи.