В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Со вторника, 4 августа, в России вступил в силу новый национальный стандарт номеров транспортных средств. Его разрабатывали в 2017—2018 годах с учетом предложений МВД, Минобороны, Минсельхоза и других заинтересованных организаций, передает
Шрифты, структура и размеры основных типов знаков остались без изменений. Согласно новому стандарту, появился тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшились габариты знака для мотоциклов, появились специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
Кроме того, введен отдельный знак для внедорожных мототранспортных средств, на которых не передвигаются по дорогам общего пользования: снегоболотоходы, мотовездеходы. Также введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств.
Отмечается, что выдавать знаки начнут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.
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