В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Его разрабатывали в 2017—2018 годах с учетом предложений МВД, Минобороны, Минсельхоза и других заинтересованных организаций.

Со вторника, 4 августа, в России вступил в силу новый национальный стандарт номеров транспортных средств. Его разрабатывали в 2017—2018 годах с учетом предложений МВД, Минобороны, Минсельхоза и других заинтересованных организаций, передает РИА Новости .

Шрифты, структура и размеры основных типов знаков остались без изменений. Согласно новому стандарту, появился тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшились габариты знака для мотоциклов, появились специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

Кроме того, введен отдельный знак для внедорожных мототранспортных средств, на которых не передвигаются по дорогам общего пользования: снегоболотоходы, мотовездеходы. Также введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств.

Отмечается, что выдавать знаки начнут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.