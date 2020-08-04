В России предложили увеличить расходы на президента

Об этом со ссылкой на документ ведомства «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности» передает РИА Новости.

Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году. Об этом со ссылкой на документ ведомства «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности» передает РИА Новости .

Согласно ему, финансирование может вырасти на 88,8 млн рублей — до 14,28 млрд.

Расходы в 2022 году предлагается сократить на 191 млн — до 14,4 млрд, а в 2023 году снова увеличить на 219 млн — до 14,8 млрд.

Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих. Так, в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд — до 25,9 млрд, в 2022 и 2023 годах по 1,16 млрд — до 26,4 млрд.

При этом ведомство предлагает сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 млн — до 7,28 млрд, в 2022 году на 374 млн — до 7,3 млрд, в 2023 году на 131 млн — до 7,6 млрд.