В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ

Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Из-за ремонтных работ газ отключат в Ухоловском районе. С 12:00 17 августа до 12:00 21 августа в Александровке.

С 8:00 19 августа до 15:00 21 августа в населенных пунктах:

Ухолово (все улицы);

Д-Борки;

Калинин;

Красное;

Кобылино;

Кензино;

Мостье;

Погореловка;

Лубянки;

Ольхи;

Покровское;

Соловачево;

Смолеевка;

Чуриловка;

Ясенок.

С 12:00 17 августа до 12:00 21 августа газа не будет в населенных пунктах Сапожковского района: