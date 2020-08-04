В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ
Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Из-за ремонтных работ газ отключат в Ухоловском районе. С 12:00 17 августа до 12:00 21 августа в Александровке.
С 8:00 19 августа до 15:00 21 августа в населенных пунктах:
- Ухолово (все улицы);
- Д-Борки;
- Калинин;
- Красное;
- Кобылино;
- Кензино;
- Мостье;
- Погореловка;
- Лубянки;
- Ольхи;
- Покровское;
- Соловачево;
- Смолеевка;
- Чуриловка;
- Ясенок.
С 12:00 17 августа до 12:00 21 августа газа не будет в населенных пунктах Сапожковского района:
- Сапожок (все улицы);
- Ал-Прасковинка;
- Березники;
- Большая Дорога;
- Благодатный;
- Варваровка;
- Дмитриевка;
- Канино;
- Коровка;
- Красное;
- Красный Угол;
- Кривель;
- Лукмос;
- Малый Сапожок;
- Михеи;
- М-Борки;
- Никольское;
- Новокрасное;
- Парышка;
- Собчаково;
- Уда;
- Учебное хозяйство;
- Фабричная;
- Черная Речка;
- Шацкая.