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В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ
Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Из-за ремонтных работ газ отключат в Ухоловском районе. С 12:00 17 августа до 12:00 21 августа в Александровке.

С 8:00 19 августа до 15:00 21 августа в населенных пунктах:

  • Ухолово (все улицы);
  • Д-Борки;
  • Калинин;
  • Красное;
  • Кобылино;
  • Кензино;
  • Мостье;
  • Погореловка;
  • Лубянки;
  • Ольхи;
  • Покровское;
  • Соловачево;
  • Смолеевка;
  • Чуриловка;
  • Ясенок.

С 12:00 17 августа до 12:00 21 августа газа не будет в населенных пунктах Сапожковского района:

  • Сапожок (все улицы);
  • Ал-Прасковинка;
  • Березники;
  • Большая Дорога;
  • Благодатный;
  • Варваровка;
  • Дмитриевка;
  • Канино;
  • Коровка;
  • Красное;
  • Красный Угол;
  • Кривель;
  • Лукмос;
  • Малый Сапожок;
  • Михеи;
  • М-Борки;
  • Никольское;
  • Новокрасное;
  • Парышка;
  • Собчаково;
  • Уда;
  • Учебное хозяйство;
  • Фабричная;
  • Черная Речка;
  • Шацкая.