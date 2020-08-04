В драке из-за жвачки около «Премьера» пострадала девушка
Личности всех участников драки установлены.
В драке из-за жвачки около «Премьера» пострадала девушка. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел на обочине Московского шоссе днем в пятницу, 31 июля, между водителями и пассажирами двух машин. В конфликте пострадал 26-летний рязанец и его пассажирка.
Личности всех участников драки установлены, проводится проверка.
Ранее в соцсетях сообщалось, что причиной конфликта стала выброшенная жвачка, которая попала в машину.