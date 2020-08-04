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В БСМП возобновили плановую госпитализацию
С 10 августа в клинике возобновляется госпитализация пациентов в плановом порядке.

В БСМП возобновили плановую госпитализацию, сообщили в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

В учреждении более четырех месяцев лечили пациентов с коронавирусом и двусторонними пневмониями. Отмечается, что из-за снижения случаев заражения врачи смогу вернуться к привычной работе, поэтому пациентам начнут оказывать плановую помощь.

С 10 августа в клинике возобновляется госпитализация пациентов в плановом порядке.

  • Начинают работу:
  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии;
  • Отделение гинекологии;
  • Отделение урологии;
  • I-е травматологическое отделение (ортопедия);
  • II-е травматологическое отделение (травматология);
  • III-е хирургическое отделение (пластическая хирургия).

Консультации по направлениям урология, гинекология и пластическая хирургия проводится с 12:00 до 13:30, по направлениях сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия — с 13:30 до 15:00.

Записаться на консультацию можно по телефонам 600-003, 606-003 доб. 2122, 2121, 2210 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Также с 10 августа в больнице возобновляет работу отделение платных услуг «Здоровье +".