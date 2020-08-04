В 2021 году плату за коммуналку в Рязанской области хотят повысить на 5%
Предложение правительства уже направлено в ФАС
В 2021 году плату за коммуналку в Рязанской области хотят повысить на 4,81%. Соответствующее предложение регионального правительство направлено в ФАС России.
«Учитывая значительный разброс прогнозируемых индексов роста тарифов ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в различных муниципальных образованиях Рязанской области, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от среднего индекса предлагается определить равным среднему индексу — 4,81%", — говорится в документе.
Ожидается, что с 1 июля 2021 года плата за отопление вырастет на 5,75%, за горячую воду — на 5,49%, холодную воду — 4%, водоотведение — 4,4%, газ — 3%, электричество на 5%.