У рязанки угнали «Хендай» в Горроще
Сотрудники задержали угонщика.
В Рязани задержали мужчину, который угнал Hyundai. Об этом сообщила
В полицию обратилась 43-летняя рязанка. От дома на улице Полетаева угнали ее автомобиль. Вскоре на улице Гоголя машину обнаружили инспекторы ДПС. Далее сотрудники установили личность предполагаемого угонщика. Ориентировку на него передали всем нарядам и патрулям.
Рязанца 1986 года рождения задержали. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства.