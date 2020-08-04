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Спасенный пенсионер из Шиловского района поблагодарил медиков за помощь
Фельдшер и водитель скорой несколько часов провели с мужчиной в поле.

Виталий Емельянов, которого спасли 4 июля в Шиловском районе, поблагодарил медиков за помощь. 62-летний мужчина рассказал РЗН. инфо, что с ним случилось.

По словам пенсионера, в лесу ему стало плохо: отказали ноги, поднялось давление. В 8:40 он позвонил в службу спасения и сообщил, что находится в поле селами Мосолово и Задубровье, самостоятельно выйти на станцию не может.

В 9:00 Емельчнову позвонила фельдшер скорой помощи Наталья Евдокимова. Вместе с водителей Олегом Агашиным она искала пенсионера в поле, пока тот направлял их по телефону. Когда мужчину нашли, ему оказали первую медпомощь.

«Вскоре к нам подошел сотрудник охраны ГПС Шилово-3. Фельдшер попросила его вернуться на ГПС за помощью и водой. Несколько часов медики и я ждали помощи и воды, но была тишина, силы меня покидали, — рассказал Емельянов. — Фельдшер начала бить тревогу, после чего подключились сотрудники пожарного поста №6».

Сложность заключалась в том, пояснил пенсионер, что диспетчер службы спасения вовремя не сообщила в пожарный пост №6 о его местонахождении.

С поля мужчину на брезенте донесли к скорой, к вечеру его доставили в Шиловскую ЦРБ, где диагностировали инсульт.