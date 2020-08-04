Сорокина напомнила подрядчику о сроках сдачи новой школы в Горроще

Есть отставание по отделке актового зала и по благоустройству прилегающей территории.

Во вторник, 4 августа, мэр Елена Сорокина провела очередное выездное совещание на площадке новой школы в Горроще. Об этом она написала в Facebook .

«Остается всего 4 недели до начала учебного года, 1 сентября школа должна открыть свои двери для учеников. К этому времени работы необходимо завершить и обеспечить все условия для полноценного учебного процесса», — отметила глава администрации.

По ее словам, сейчас в школе начали монтаж и расстановку мебели, продолжаются работы в пищеблоке. Есть отставание по отделке актового зала и по благоустройству прилегающей территории.

Мэр указала подрядчику на необходимость соблюдения сроков, несмотря на вынужденный простой из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.