СМИ сообщили о десяти погибших при взрыве в Бейруте

Ливанское информагентство NNA сообщило, что число пострадавших при взрыве «неисчислимо».

В госпитали Бейрута уже доставлено не менее десяти тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил о потере связи со многими пожарными, пытавшимися тушить пожар в порту. Как передает Sky News Arabia, без вести пропали десять пожарных, работавших над тушением.

Ливанское информагентство NNA сообщило, что число пострадавших при взрыве «неисчислимо».

Напомним, машины скорой помощи в настоящее время доставляют получивших травмы в больницы. Многие пострадали от осколков стекол. Отмечается, что произошедшее вызвало панику в городе, в том числе из-за перебоев в связи.

По предварительной информации, взрыв не расценивается как террористический акт.