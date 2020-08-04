Скопинец угрожал сестре деревянным бруском
Возбуждено уголовное дело.
В селе Петрушино Скопинского района мужчина угрожал сестре деревянным бруском. Об этом сообщили в
Женщина встретила своего родственника на улице. Он был пьян. Местная жительница стала упрекать мужчину в неподобающем поведении.
Скопинец рассердился, схватив лежащий у дороги деревянный брусок, замахнулся им и пригрозил, что убьет родственницу, если она не замолчит. Испугавшись, женщина обратилась за помощью в полицию.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.