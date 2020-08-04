Рязанский сенатор Игорь Морозов вылечился от коронавируса

О болезни члена Совета Федерации от Рязанской области стало известно 1 июля.

Рязанский сенатор Игорь Морозов вылечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он завершил курс лечения и получил два отрицательных теста.

«Это означает, что я полностью выздоровел и готов к продолжению работы. Огромное спасибо за вашу поддержку и советы, они мне очень помогли в этот период! Я тоже хочу с вами поделиться уже своим опытом лечения, ощущениями в первые дни болезни. Может, они кому-то и пригодятся», — написал он.

Напомним, о болезни члена Совета Федерации от Рязанской области стало известно 1 июля. В этот день Морозов вместе с супругой голосовал по поправкам в Конституцию.