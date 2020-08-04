Рязанский радиоуниверситет вошел в топ-5 технических вузов России

Портал univer. expert опубликовал итоги рейтинга российских вузов «Национальное признание» за 2020 год.
В предметном рейтинге технических вузов Рязанский радиотехнический университет имени Уткина занял 4-е место. В топ-5 также вошли:
- МГТУ имени Баумана;
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
- Томский политехнический университет;
- НИЯУ МИФИ.
В общем рейтинге учреждений российской высшей школы РГРТУ расположился на высоком 17-м месте.
Главным принципом рейтинга «Национальное признание» является оценка основного профессорско-преподавательского состава, где большую роль играет признание российским профессиональным сообществом научных, инновационных и научно-практических достижений сотрудников.
«Любому университету приятно оказаться в топе Всероссийского рейтинга, мы не исключение. Особенно важно то, что во главу угла авторы методики поставили оценку кадрового потенциала, ведь именно профессорско-преподавательский состав формирует научные школы, которые и обеспечивают конкурентоспособность вуза», — отметил ректор РГРТУ Михаил Чиркин.