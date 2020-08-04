Рязанец украл бутылку водки и угрожал работникам супермаркета
Инцидент произошел в поселке Октябрьский Михайловского района.
Рязанец украл бутылку водки и угрожал работникам супермаркета. Инцидент произошел в поселке Октябрьский Михайловского района, рассказали в
Полицейские приехали на место и распросили у продавцов о внешности злоумышленника. Также сотрудники осмотрели камеры видеонаблюдения.
Во время опроса местных жителей удалось установить личность мужчины. Его задержали.
В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 161 УК (Грабеж).