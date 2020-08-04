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Рязанцам предложили оформить программу страхования имущества в отделениях «Почты России»
Стоимость страховой программы является фиксированной и составляет 45 рублей за 1 календарный месяц.

Ежегодно жители Рязанской области оформляют в почтовых отделениях около 60 тысяч страховых полисов. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Главный федеральный почтовый оператор оказывает услугу страхования имущества совместно с САО „ВСК“ и СК „Согласие“ при оплате коммунальных и иных платежей в почтовых отделениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура оформления страхового полиса максимально удобна для клиентов и занимает немного времени. Чтобы застраховать имущество, клиенту не требуется предъявлять документ и осматривать объект недвижимости — достаточно при оплате коммунальных и иных платежей обратиться к оператору почтового отделения с просьбой оформить услугу.

Стоимость страховой программы является фиксированной и составляет 45 рублей за 1 календарный месяц. В качестве подтверждающих документов клиент получает страховой полис и чек. Страховая защита начинает действовать с первого числа месяца, следующего после даты приобретения полиса.

К событиям, в случае которых клиент получает страховые выплаты, относятся: пожары, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и другие страховые случаи. Сумма выплат может достигать 50 тысяч рублей в отношении конструктивных элементов имущества, 30 тысяч рублей в отношении отделки, инженерных сетей, оборудования и 30 тысяч рублей страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Более подробная информация об условиях страхования доступна в отделениях «Почты России».

Кроме того, жители области могут застраховать свое имущество, не выходя из дома, с помощью мобильного почтово-кассового аппарата во время визита почтальона.

«Сотрудничество „Почты России“ и страховых компаний позволяет предложить клиентам удобную схему оказания страховых услуг, а также тарифы, обеспечивающие возможность приобретения страховых продуктов населением со средним доходом и доходами ниже среднего», — заключили в пресс-службе.