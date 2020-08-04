Рухнувший мост в итальянской Генуе заменили новым

Мост Сан Джорджо построили на месте автомобильной переправы Моранди, которая обрушилась два года назад и унесла жизни 43 человек.

В понедельник, 3 августа, в городе-побратиме Рязани — итальянской Генуе — открыли новый мост.

Мост Сан Джорджо построили на месте автомобильной переправы Моранди, которая обрушилась два года назад и унесла жизни 43 человек, в память о жертвах трагедии. Мэр города Марко Буччи поблагодарил всех причастных к строительству.

«Транспортные потоки больше не будут проходить через город, а будут направляться по автомагистрали через мост», — сказал заместитель мэра Маттео Кампора.

Сан Джорджо построили по проекту архитектора Ренцо Пьяно в рекордные сроки — в течение семи месяцев. Общая длина моста 1067 метров.

«Поздравляю наших итальянских коллег со знаковым событием. Два года назад Генуя пережила страшную трагедию, повлекшую человеческие жертвы. Конечно, необходимо сделать все, чтобы не допустить повторения трагедии впредь, но транспортная инфраструктура большого города обязательно должна развиваться. Это позволит улучшить логистику и экологию», — прокомментировала глава Рязани Юлия Рокотянская.